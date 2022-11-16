По всій Україні сьогодні будуть планові та аварійні відключення електроенергії

16 листопада 2022, 10:36

По всій Україні сьогодні будуть планові та аварійні відключення електроенергії

«Укренерго» планує сьогодні, 16 листопада, погодинні відключення електроенергії та додатково до них аварійні по всій країні. Про це повідомляє прес-служба національної компанії.

В «Укренерго» попросили з розумінням поставитися до збільшення часу обмежень електропостачання, ситуація з яким посилилася через масовані ракетні удари та похолодання.

Мешканців України закликали зробити необхідний запас води, заздалегідь зарядити пристрої та павербанки.

У компанії зазначили, що обмеження споживання - це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми вже після шостої прицільної ракетної атаки Росії по енергооб'єктам.

Сьогодні вранці президент Володимир Зеленський повідомив, що енергетики та рятувальники вночі усували наслідки масованої ракетної атаки військ РФ, більшість абонентів уже підключено

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