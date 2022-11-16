Армія РФ здійснила 17 вогневих атак на території Донецької області за добу

16 листопада 2022, 12:12

Армія РФ здійснила 17 вогневих атак на території Донецької області за добу

Правоохоронці зафіксували 28 руйнувань внаслідок російських ударів по Донецькій області за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені громадяни.

За добу російські окупанти здійснили 17 вогневих атак регіону, застосувавши авіацію, РСЗВ «Град» та артилерію.

Армія РФ завдала удару по містам Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Часів Яр, села Степове, Ласточкине, Карлівка. Російськими снарядами зруйновано та пошкоджено 28 цивільних об'єктів області, з них 19 житлових будинків, коксохімічний завод, адміністративну будівлю, гараж, автомобілі.

Три авіаудари окупанти, за даними поліції, завдали по Годину Яру, у місті пошкоджено 7 приватних будинків та автомобілі, але, за попередніми даними, люди не постраждали.

З артилерії російські війська продовжують бити Бахмутом. Зазначається, що внаслідок ворожих влучень одна людина загинула, є травмовані. Пошкоджено у місті будинки та транспорт.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 126 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 29 700 осіб, у тому числі 4558 дітей, 1866 людей з інвалідністю.

15 листопада у зверненні до учасників саміту G20 Володимир Зеленський заявив , що війну Росії проти України треба і можна зупинити зараз. Він розповів про бажання, щоб ця війна «закінчилася справедливо і на основі Статуту ООН та міжнародного права, а не якось» — за точним формулюванням пана генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша».

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