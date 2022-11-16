Пропала заступниця голови окупаційної адміністрації Херсонщини Катерина Губарєва

Пропала заступниця голови окупаційної адміністрації Херсонської області Катерина Губарєва. Про це заявив її чоловік, один із лідерів проросійських акцій у Донецьку 2014 року Павло Губарєв



«Вчора близько 16:30 моя дружина Катерина Губарєва зникла, відтоді зв’язок не виходила. Останнє місце, де її бачили, — будівля уряду Херсонської області в Генічеську», — написав Губарєв у своєму телеграм-каналі.



Він додав, що спроби додзвонитися голові окупаційної адміністрації Володимиру Сальдо, щоб дізнатися про місцезнаходження Катерини, «поки безрезультатні».

Катерина Губарєва обіймає посаду в окупаційній адміністрації Херсонщини із середини червня.



Після подій 2014 року Губарєва встигла побувати «міністом закордонних справ» та «депутатом» так званої «ДНР».



Вона зникла з публічного простору у 2018 році після того, як її виключили із «передвиборчого» списку сепаратистського руху «Вільний Донбас». З 2019 року Губарєва жила та працювала в Росії.