На відео показали, як зараз виглядає нещодавно деокупована Макіївка

З'явилися кадри з нещодавно звільненої Збройними силами України від російських військ Макіївки Луганської області. Відео опублікувала Луганська ОВА.



Зазначається, що після відступу окупанти продовжують обстрілювати населений пункт із усіх видів артилерії.

«Доля мирного населення, яке ще залишається в селі Макіївка, росіян не цікавить», - написали в Луганській ОВА.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у ЗСУ є успіхи на Сватівському та Кремінському напрямках, але про деокупацію населених пунктів говорити передчасно.