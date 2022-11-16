Окупанти добудували тимчасовий міст через Кальміус у Маріуполі

У захопленому російськими військами Маріуполі окупанти добудували тимчасовий міст через річку Кальміус. Про це повідомив призначений загарбниками міста так званий «мер» Костянтин Іващенко.



Він написав, що міст готовий до експлуатації та показав фотографії конструкції. За словами Іващенка, російські будівельники звели опори, прогонову будову та проїжджу частину. Він написав, що це розвантажить міст між Іллічівським та Орджонікідзевським районами, перерозподілить трафік та дозволить мешканцям швидше пересуватися містом.

Що таке ініціатива «Mariupol Reborn», скільки коштуватиме відбудова Маріуполя, а, по суті, створення заново окупованого на даний момент міста і де шукатимуть фінансування для реалізації масштабних планів — читайте у статті «Новин Донбасу».

