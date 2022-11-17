В Україні через збройну агресію РФ загинула 431 дитина

431 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні. Про це повідомляють ювенальні прокурори.

Зазначається, що станом на ранок 17 листопада понад 1266 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, 431 дитина загинула і понад 835 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», - повідомили прокурори.

Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області – 423, Харківській – 264, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Дніпропетровській – 31.

Крім того, прокурори розповіли, що через бомбардування та обстріли російських окупантів було пошкоджено 2719 навчальних закладів, а 332 з них зруйновано повністю.

16 листопада Президент України Володимир Зеленський розповів, що отримував сигнали від західних партнерів про бажання Володимира Путіна прямих переговорів з Україною.