Вночі російські окупанти обстріляли житлові будинки на Запоріжжі, є жертви

Російські окупанти вночі обстріляли ракетами житлові будинки у Вільнянську Запорізької області. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Через нічні обстріли росіянами зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, всього близько 10 людей. Зараз рятувальники здійснюють рятувально-пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів. Підтверджено 4 загиблих», — написав він.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що область була обстріляна трьома ракетами, було зруйновано двоповерховий житловий будинок на Вільнянщині.

Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про нічний обстріл Нікопольського району.