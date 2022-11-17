Кулеба закликав США поставити Україні ЗРК «Patriot»

США закликали прискорити постачання Україні систем ППО. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter після розмови з Держсекретарем США Ентоні Блінкеним.



«Поділяємо думку, що Росія несе повну відповідальність за свій ракетний терор та його наслідки на території України, Польщі та Молдови», - сказав Кулеба.



Також міністр у розмові з Блінкеним наголосив, що постачання систем ППО Україні необхідно прискорити, а NASAMS вже довели свою ефективність. Крім того, Кулеба висловив упевненість у тому, що настав час поставити Україні ЗРК «Patriot».

Сьогодні вранці, 17 листопада, Україна зазнала нової ракетної атаки з боку РФ. Повітряна тривога була оголошена по всій Україні, окрім окупованого Криму. Звуки вибухів чули у Дніпрі, Києві та Одесі.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що РФ ударила по Південному машинобудівному заводу в Дніпрі та українському газовидобутку.