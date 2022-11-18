У Донецькій ОВА розповіли про ситуацію на трьох ділянках фронту

Ніч на Донеччині пройшла з поодинокимм обстрілами на різних ділянках фронту, але без жертв серед цивільних. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він розповів, що на Волноваському напрямі під вогонь потрапили Вугледар та Новоукраїнка. У Вугледарі російськими снарядами пошкоджено 2 будинки.

На Донецькому напрямку, за даними Кириленка, були хаотичні обстріли околиць Авдіївської та Мар'їнської громад.

«На Горлівському напрямку зафіксовано обстріли біля Васюківки, Роздолівки та Бахмутської Соледарської громади та в околицях Торецької громади. Наслідки обстрілів уточнюємо», – повідомили у Донецькій ОВА.

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