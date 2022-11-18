Опубліковано кадри наслідків обстрілу залізничної лікарні в центрі Донецька

Під обстріл у центрі захопленого військами Росії Донецька потрапила лікарня та школа. Фото наслідків прильотів оприлюднили місцеві Telegram-канали.



Призначений окупантами мером Донецька Олексій Кулемзін розповів, що 2 снаряди впали біля 13-ї школи у Ворошилівському районі міста.



Також сьогодні за його словами було обстріляно Петрівський район Донецька.

Чи здатна Україна рухатись далі на Лівий берег Дніпра? Що тепер відбувається у Херсоні та чому затримали Катерину Губарєву? І навіщо росіяни вкрали єнота? Розповідаємо про головні події в окупації.