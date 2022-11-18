Армія РФ вдарила по шести населених пунктах Донецької області за добу

Правоохоронці задокументували 8 ударів військ Росії по Донецькій області за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені та загиблі мирні жителі.



За добу під обстрілами російської армії були 6 населених пунктів. Атаковані окупантами міста Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Новокалинове, Карлівка. Обстрілювався регіон РСЗВ «Град», артилерією та мінометами.

Зруйновано та пошкоджено за минулу добу 20 цивільних об'єктів Донецької області – 16 житлових будинків, дитячий садок, спортивний комплекс, котельні.

З «Градів» окупанти, за даними поліції, обстріляли Часів Яр.



«Є травмовані цивільні мешканці, пошкоджено 9 багатоквартирних будинків та об’єкти інфраструктури», - розповіли правоохоронці.

Крім того, повідомляється, що артилерією війська РФ обстріляли Бахмут, поцілили в приватний будинок, загинула людина.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 78 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 29 900 осіб, у тому числі 4584 дітей, 1869 людей з інвалідністю.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив , що війна може закінчитися раніше, ніж ЗСУ звільнять території військовим шляхом. За його оцінкою, війна може закінчитися після просування українських військ у Луганській чи Донецькій області, а ще якщо ВСУ буде відвойовано велике місто на Донбасі, яке вісім років було окуповано РФ.