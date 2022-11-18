Понад 20 «беркутівців» воюють проти України — ДБР

У межах розслідування кримінального провадження Державне бюро розслідувань встановило, що понад 20 колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу «Беркут» сьогодні воюють проти України у складі російської армії чи протидіють у складі окупаційних «правоохоронних органів». Про це повідомили у відомстві.



«Після початку повномасштабного вторгнення Росії ДБР розпочало перевірку на колабораційну діяльність колишніх спецпризначенців, які втекли з країни після Революції Гідності. Слідчі ДБР виявили, що проти України воюють... 20 осіб, щодо яких не вистачало доказів причетності до злочинів під час Революції Гідності», — зазначили у ДБР.



Також повідомляється, що перевірки інших працівників цього розформованого підрозділу продовжуються. На сьогодні слідчі працюють над тим, щоб оголосити встановленим особам про підозру у колабораційній діяльності.



«Ще кілька людей з колишнього "Беркуту", які також воюють проти України, вже є фігурантами спеціального досудового розслідування, яке знаходиться на фінальній стадії», — наголосили у відомстві.