Резніков розповів, скільки шоломів та бронежилетів для ЗСУ є в резерві

В Україні створено резерв шоломів та бронежилетів для ЗСУ. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.



Резніков нагадав, якою була ситуація із забезпеченням військових шоломами та бронежилетами у березні та квітні.



«На весь київський гарнізон минулої зими офіційно перебував у резерві… один шолом. Стартувати довелося саме у такій реальності. Станом на 17 листопада 2022 року Міністерство оборони не лише забезпечило поточні потреби ЗСУ, а й сформувало й вже кілька місяців підтримує для армії резерв у вигляді понад 200 тисяч бронежилетів та понад 100 тисяч шоломів», — повідомив міністр.



За його словами, резерв поступово зростатиме відповідно до запитів ЗСУ. Крім того, наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити всі Сили оборони бронежилетами та шоломами. Імпорт у разі потреби може стати точковим доповненням.



Резніков навів у приклад шоломи та бронежилети українського виробництва, що відповідають 4 та 6 класу захисту за стандартами НАТО. В Україні немає можливості виробляти лише один специфічний компонент.



Також українські виробники створювали нові зразки.



«Розроблено бронежилет спеціально для наших захисниць з урахуванням антропологічних особливостей, із засобами для перерозподілу навантаження тощо. Йому немає аналогів. Після завершення циклу випробувань він піде у війська. Також зараз тестується бронежилет 6 класу захисту з керамічними плитами та низкою новацій, які знижують навантаження на спину та дозволяють одним рухом швидко скинути захист», — поінформував очільник Міноборони.