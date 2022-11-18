У захопленому армією РФ селищі Запорізької області окупантами вбито сімʼю з двома дітьми — ЗМІ

Вночі в одному із захоплених армією РФ селищ Запорізької області російські окупанти розстріляли родину із двома дітьми. Про це із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє «Українська правда».



«18.11.2022 (нічний час доби) російськими окупантами за місцем проживання: Запорізька область, Пологівський район, смт Комиш-Зоря вул. Поштова, розстріляли родину з двома дітьми», - розповіли журналісти.

Встановлено, за даними «УП», що загиблими є Олександр Дармобід, Наталія Дармобід та їхні сини: Владислав та Кирило.

Також наголошується, що наразі вулиця, на якій мешкала родина Дармобід, оточена військовослужбовцями РФ, а інформацію про вбивство журналістам підтвердили у СБУ.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинув один мирний житель у Бахмуті.