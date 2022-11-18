В Україні заміновано 30% усієї території країни

В Україні заміновано близько 30% усієї території країни. Про це розповів голова ДСНС Сергій Крук в ефірі телемарафону.



«Відсоток замінованих територій у нас сьогодні становить 30% від усієї території України. А це орієнтовно як дві території країни – Австрія. Площа та обсяги замінування території України зросли у 10 разів порівняно з довоєнним періодом», - сказав він.



За його словами, на Херсонщині та Миколаївщині активно йде очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів. Так, розмінуванню підлягає понад 8 тисяч кілометрів кв. З них близько 7 тисяч кілометрів кв. - це територія Херсонської області та до 1,5 тисяч км кв – Миколаївська.



На цих територіях працюють піротехнічні підрозділи ДСНС, інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автодороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають та обстежують об'єкти, які запускаються у роботу.



Крук додав, що для відновлення повноцінного життя на території Херсонської області структурам, які там працюють, знадобляться кілька місяців.