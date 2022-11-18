ЗМІ: Російські суди пом'якшують покарання військовим, які брали участь у війні в Україні

18 листопада 2022, 21:12

ЗМІ: Російські суди пом'якшують покарання військовим, які брали участь у війні в Україні

Російські суди пом'якшують покарання російським військовим, які брали участь у війні в Україні, і тим, хто просто висловлює намір поїхати на війну. Про це пишуть російські видання «Верстка» та «Важливі історії» .

 Журналісти виявили понад 80 вироків у кримінальних справах, які військові суди винесли після 24 лютого російським солдатам, які воювали в Україні.

 «У 60 вироках суди участь підсудного у війні Росії проти України вважали пом'якшувальною обставиною. Вирок пом'якшували також тим, хто захотів воювати в Україні чи пожертвував гроші підрозділам російської армії (ці випадки не враховувалися виданнями у розрахунках, оскільки підсудні не вирушили на фронт)», - йдеться у матеріалі.

 Учасникам війни найчастіше присуджували штрафи. Лише чверть засуджених, які воювали проти України, отримали таке ж покарання, як і більшість засуджених за тими самими статтями.

 За даними видання «Важливі історії», російські суди з різних регіонів враховували участь у війні при призначенні покарання російським військовим за крадіжки, підробку документів, заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності та порушення правил водіння, що спричинило необережність тяжку шкоду здоров'ю людини.

 Найчастіше, як пише видання, учасників війни судять за статтею про самовільний залишення частини чи місця служби – журналісти знайшли 28 вироків за цією статтею.

 Також участь у «спецоперації» було пом'якшувальною обставиною. У цих випадках військові отримали умовні строки, штрафи чи обмеження військової служби на певний термін.

Ще за темою

Інше
Війна Мобілізація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:48
Голови «ДНР» та «ЛНР» видали «укази» про демобілізацію студентів
18:55
«ЛНР» заявила про затримання агента СБУ. Нібито збирався вбити «чиновників»
17:14
У Попасній немає води, тепла, електрики та зв'язку, але там все ще залишаються близько 400 осіб – голова ВЦА
16:26
У Маріуполі окупанти планують встановити памʼятники Леніну
16:26
У Донецьку під обстріл потрапив будинок у районі «Донбас Арени», поранено шістьох людей
15:09
Старт програми відновлення Маріуполя: Бойченко підписав меморандум з ЄБРР
14:32
У захопленому армією РФ селищі Запорізької області окупантами вбито сімʼю з двома дітьми — ЗМІ
11:46
У Донецьку під обстріл потрапили лікарня та школа, які розташовані поруч з «МДБ ДНР»
09:43
«ДНР» та «ЛНР» заявили про жертви обстрілів та поранених цивільних
09:30
Заступницю голови окупаційної адміністрації Херсонщини Губарєву відпустили після затримання
23:09
Підсумки саміту «Великої двадцятки»: що зміниться для України, Росії та світу ►
21:57
Злочини Росії в Херсоні та затримання Губарєвої — новини окупації ►
16:51
Суд у Гаазі назвав винних у катастрофі МН17
16:35
«ДНР»: Обстрілами в Ясинуватій поранено двох мирних жителів
15:50
Били трубами та електрошокерами: Як зараз виглядає катівня Херсона
Всі новини
21:42
ДТЕК: Близько 20 населених пунктів деокупованої Херсонщини підключено до електрики
21:30
Імовірний розстріл російських полонених: Військові експерти кажуть, що це вогонь у відповідь
21:12
ЗМІ: Російські суди пом'якшують покарання військовим, які брали участь у війні в Україні
20:48
Голови «ДНР» та «ЛНР» видали «укази» про демобілізацію студентів
20:32
Українці можуть без сплати мит та ПДВ ввезти до країни генератори та зарядні станції
19:47
Зеленський: Через російські обстріли в Україні знищено 3 млн гектарів лісів
18:55
«ЛНР» заявила про затримання агента СБУ. Нібито збирався вбити «чиновників»
17:56
Лаврова не пустили до Польщі на засідання ОБСЄ
17:40
В Україні заміновано 30% усієї території країни
17:14
У Попасній немає води, тепла, електрики та зв'язку, але там все ще залишаються близько 400 осіб – голова ВЦА
16:59
Київ та область повертаються до графіків аварійних відключень
16:56
Військові розповіли про ознаки підготовки Росією масованого ракетного удару
16:26
У Маріуполі окупанти планують встановити памʼятники Леніну
16:26
У Донецьку під обстріл потрапив будинок у районі «Донбас Арени», поранено шістьох людей
16:08
Не встановлено екіпаж, який стріляв по МН17: Чи підуть під суд ще 120 людей, пояснив експерт
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку під обстріл потрапили лікарня та школа, які розташовані поруч з «МДБ ДНР»
18 листопада, 11:46
Підсумки саміту «Великої двадцятки»: що зміниться для України, Росії та світу ►
17 листопада, 23:09
Злочини Росії в Херсоні та затримання Губарєвої — новини окупації ►
17 листопада, 21:57

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама