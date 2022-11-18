ЗМІ: Російські суди пом'якшують покарання військовим, які брали участь у війні в Україні

Російські суди пом'якшують покарання російським військовим, які брали участь у війні в Україні, і тим, хто просто висловлює намір поїхати на війну. Про це пишуть російські видання «Верстка» та «Важливі історії» .



Журналісти виявили понад 80 вироків у кримінальних справах, які військові суди винесли після 24 лютого російським солдатам, які воювали в Україні.



«У 60 вироках суди участь підсудного у війні Росії проти України вважали пом'якшувальною обставиною. Вирок пом'якшували також тим, хто захотів воювати в Україні чи пожертвував гроші підрозділам російської армії (ці випадки не враховувалися виданнями у розрахунках, оскільки підсудні не вирушили на фронт)», - йдеться у матеріалі.



Учасникам війни найчастіше присуджували штрафи. Лише чверть засуджених, які воювали проти України, отримали таке ж покарання, як і більшість засуджених за тими самими статтями.



За даними видання «Важливі історії», російські суди з різних регіонів враховували участь у війні при призначенні покарання російським військовим за крадіжки, підробку документів, заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю з необережності та порушення правил водіння, що спричинило необережність тяжку шкоду здоров'ю людини.



Найчастіше, як пише видання, учасників війни судять за статтею про самовільний залишення частини чи місця служби – журналісти знайшли 28 вироків за цією статтею.



Також участь у «спецоперації» було пом'якшувальною обставиною. У цих випадках військові отримали умовні строки, штрафи чи обмеження військової служби на певний термін.