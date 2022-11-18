Головні події в окупації 18 листопада

18 листопада 2022, 22:59

Головні події в окупації 18 листопада

Суспільство

Голови «ДНР» та «ЛНР» видали «укази» про демобілізацію студентів. Мобілізація на окупованій території тепер проходитиме в рамках указів президента РФ Володимира Путіна.

 На території заводу «Азовмаш» у Маріуполі окупанти знайшли два демонтовані пам'ятники Леніну. Тепер окупаційна влада намагається встановити їх заново.

 На захопленій військами Росії частині Луганської області працівників медичних закладів окупанти зобов'язали стати на військовий облік.

 У тимчасово окупованій Попасній на Луганщині немає ні не зв'язку, ні тепла та електрики, проте там досі залишаються близько 400 осіб.

 Заступниця голови окупаційної адміністрації Херсонської області Катерина Губарєва на волі. Її було затримано російськими силовиками 15 листопада у справі про економічний злочин.

 Російські суди пом'якшують покарання російським військовим, які брали участь у війні в Україні, і тим, хто просто висловлює намір поїхати на війну.

 Права людини

 У угрупуванні «ЛНР» заявили про затримання агента СБУ Владислава Роменського, який нібито готував убивство низки «чиновників ЛНР».

 Вночі у селищі Камиш-Зоря Запорізької області російські окупанти розстріляли родину із двома дітьми за місцем проживання.

 Бойові дії

 Проросійські Telegram-канали поширили відео, на якому українські військові, ймовірно, беруть у полон солдатів у російській формі. В іншому відео, знятому з того ж місця на кадрах можна побачити трупи полонених солдатів. Пропагандисти РФ стверджують, що на кадрах розстріл російських військовослужбовців. Військові експерти кажуть, що це вогонь у відповідь.

 У Донецьку під обстріл потрапив район біля стадіону "Донбас Арена". В одному з будинків на проспекті Титова поранення отримали як мінімум 6 людей.

Новини Донбасу у відеоформаті:

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