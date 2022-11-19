Які напрямки потрапили під обстріл на Донеччині, розповів Кириленко

Донецька область. Фото: ОВА

На Донеччині російські сили ведуть обстріли на різних напрямках. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, на Волноваському напрямку під обстріл потрапляв Вугледар.



«На Донецькому напрямку без постраждалих, але є руйнування. У Кураховому пошкоджено будинок та літню кухню. В Авдіївці вночі зафіксовано поодинокі обстріли, а під ранок — масований артобстріл центру міста. На Горлівському напрямку поранено мешканку Бахмута, у місті пошкоджено приватний будинок та багатоповерхівку. Також під вогнем — околиці Торецької та Світлодарської громад», — повідомив Кириленко.



Також він зазначив, що на Лисичанському напрямку тривають масовані обстріли Торського та Зарічного у Лиманській громаді. Окрім того, вночі росіяни обстріляли Святогірськ. За попередньою інформацією, без жертв.

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