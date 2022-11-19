Війська РФ вдарили по Краматорську

19 листопада 2022, 14:21

Війська РФ вдарили по Краматорську

Краматорськ. Фото: ОВА Краматорськ. Фото: ОВА

У Краматорську сьогодні вдень пролунав вибух. Про це повідомляють місцеві мешканці.

Люди пишуть, що осторонь, звідки пролунав вибух, у небо здіймається чорний дим. Також наголошується, що на місце події поїхали швидкі.

Оновлено. Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що 14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок чергового російського обстрілу.

«За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки отримали пошкодження різного ступеня: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та огорожі. На місці працюють рятувальники та поліція», — повідомив він.

Ще за темою

Інше
Війна Вибух
Місця
Краматорськ

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:47
У Донецьку відкрили пам'ятник командирці бойовиків «Корсі»
08:58
«ДНР» та «ЛНР» заявили про обстріли, є поранені
23:32
Пушилін заявив, що мобілізація «ДНР» тепер проходитиме в рамках указів Путіна
22:59
Головні події в окупації 18 листопада
20:48
Голови «ДНР» та «ЛНР» видали «укази» про демобілізацію студентів
18:55
«ЛНР» заявила про затримання агента СБУ. Нібито збирався вбити «чиновників»
17:14
У Попасній немає води, тепла, електрики та зв'язку, але там все ще залишаються близько 400 осіб – голова ВЦА
16:26
У Маріуполі окупанти планують встановити памʼятники Леніну
16:26
У Донецьку під обстріл потрапив будинок у районі «Донбас Арени», поранено шістьох людей
15:09
Старт програми відновлення Маріуполя: Бойченко підписав меморандум з ЄБРР
14:32
У захопленому армією РФ селищі Запорізької області окупантами вбито сімʼю з двома дітьми — ЗМІ
11:46
У Донецьку під обстріл потрапили лікарня та школа, які розташовані поруч з «МДБ ДНР»
09:43
«ДНР» та «ЛНР» заявили про жертви обстрілів та поранених цивільних
09:30
Заступницю голови окупаційної адміністрації Херсонщини Губарєву відпустили після затримання
23:09
Підсумки саміту «Великої двадцятки»: що зміниться для України, Росії та світу ►
Всі новини
16:54
Зеленський та Сунак зустрілися у Києві: Яку допомогу обіцяє Великобританія
16:20
Українців закликали виїхати з країни до настання зими
15:59
РФ намагається виснажити запаси української ППО — Пентагон
15:30
У РФ заявили про обстріл міста у Білгородській області
14:47
У Донецьку відкрили пам'ятник командирці бойовиків «Корсі»
14:21
Війська РФ вдарили по Краматорську
12:52
Які напрямки потрапили під обстріл на Донеччині, розповів Кириленко
12:31
З російського полону звільнено трьох морських піхотинців
12:00
Російські сили завдали 12 ударів по Донеччині, є загиблі та поранені
11:30
До Херсона прибув перший з початку повномасштабної війни поїзд з Києва
11:04
На Донеччині запустили автобус Краматорськ — Слов'янськ — Лиман
10:47
У Запоріжжі через ракетний удар без опалення залишилося понад 100 багатоповерхівок
10:17
У Херсоні вночі був «приліт» у багатоповерхівку
09:52
Кремль піде далі: Прем'єр Польщі наголосив на важливості підтримки України
09:20
Армія РФ обстріляла Дніпропетровщину: Пошкоджено будинки та авто
Всі новини
ВІДЕО
До Херсона прибув перший з початку повномасштабної війни поїзд з Києва
19 листопада, 11:30
У Донецьку під обстріл потрапили лікарня та школа, які розташовані поруч з «МДБ ДНР»
18 листопада, 11:46
Підсумки саміту «Великої двадцятки»: що зміниться для України, Росії та світу ►
17 листопада, 23:09

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама