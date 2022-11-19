Війська РФ вдарили по Краматорську

Краматорськ. Фото: ОВА

У Краматорську сьогодні вдень пролунав вибух. Про це повідомляють місцеві мешканці.



Люди пишуть, що осторонь, звідки пролунав вибух, у небо здіймається чорний дим. Також наголошується, що на місце події поїхали швидкі.

Оновлено. Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що 14 приватних будинків у Краматорську пошкоджено внаслідок чергового російського обстрілу.

«За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки отримали пошкодження різного ступеня: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та огорожі. На місці працюють рятувальники та поліція», — повідомив він.