Окупанти обстріляли точку роздачі хліба на Херсонщині, є поранені

Сьогодні російські сили вдарили по точці видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині під час роздачі хліба людям. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.



«Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це у Білозерці Херсонської області. Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 людей», — написав він у своєму Telegram-каналі.



Також Тимошенко повідомив про підрив цивільного автомобіля на Херсонщині на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка. Авто наїхало на міну, внаслідок чого одна людина загинула, одна травмована.