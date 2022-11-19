Окупанти завдали ракетного удару по Святогірську: Ситуація на фронті

З початку поточної доби російські сили завдали два ракетних удари і здійснили 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по території України. Зокрема від ракетного удару постраждали об'єкти цивільної інфраструктури Святогірська. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.



На інших напрямках окупанти здійснили обстріли:

на Слобожанському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілка, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Зарубінка, Чугунівка та Амбарне Харківської області;

— з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілка, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Зарубінка, Чугунівка та Амбарне Харківської області; на Куп'янському та Лиманському напрямках — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне та Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Площадка та Невське в Луганській області та Торське, Андріївка та Берестове Донецької області;

— з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне та Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Площадка та Невське в Луганській області та Торське, Андріївка та Берестове Донецької області; на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк;

— з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку — з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області;

— з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Времівка Донецької області та Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне та Мала Токмачка — Запорізької області;

— з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Времівка Донецької області та Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне та Мала Токмачка — Запорізької області; на Криворізькому та Херсонському напрямках — із танків, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Червоний Маяк, Качкарівка, Токарівка, Чорнобаївка та Херсон.

У Генштабі підтвердили удар по місцю скупчення живої сили окупантів 17 листопада, в населеному пункті Михайлівка на території Запорізької області, що тимчасово захоплена росіянами. Відомо, що втрати противника склали понад 30 людей пораненими та загиблими.



«За уточненою інформацією, внаслідок вогневого враження Силами оборони району зосередження ворога поблизу Михайлівки Скадовського району Херсонської області, 17 листопада втрати загарбників становили близько 60 осіб загиблими. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили склад боєприпасів противника», — також повідомляється у зведенні.