У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати окупантів за добу

Російські сили продовжують зазнавати втрат внаслідок атак українських військових по місцях скупчення особового складу та військової техніки противника. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



«За уточненою інформацією, підтверджено вогневе враження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада. У районах населених пунктів Пологи, Кам'янка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодару Запорізької області загарбники втратили понад 100 людей пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів», - повідомили в Генштабі.



Також у зведенні зазначається, що на Херсонщині до міської лікарні Скадовська привезли близько 100 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.



Крім того, знищено колону російської техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області.

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