Головні події в окупації 20 листопада

Суспільство



Нари з дощок, їжа раз на добу: Мобілізований з Приморського краю росіянин Михайло Н. розповів про в'язницю «ДНР» для військових. Чоловік потрапив до підвалу в окупованому населеному пункті Завітне Бажання Донецької області.



Призначеного росіянами «мера» Енергодара Олександра Волгу звільнили з «посади» й заборонили йому перебувати на території області.



В окупованому Донецьку відкрили пам'ятник командиру бойовиків Ользі Качурі ("Корсє").



"Корса" до 2011 року працювала в українській міліції. Остання посада – заступниця начальника Кіровського райвідділу міліції у Донецьку. 2014 року Качура увійшла до складу незаконного збройного формування — «3-я окрема мотострілкова бригада «Беркут» 1-го армійського корпусу угруповання «ДНР».



Бойові дії



Російські військові обстріли Запорізької АЕС вивели з ладу її інфраструктуру, необхідну для відновлення виробництва електроенергії для потреб України.



Внаслідок обстрілів на підконтрольній угрупованням «ДНР» і «ЛНР» території загинула одна людина і поранено двох мирних жителів.

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