Російські війська за добу поранили трьох мешканців Донецької області

Минулої доби російські війська поранили 3 цивільних у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Він зазначив, що одна людина була поранена у селі Костянтинівка, а ще двоє поранили окупанти у Бахмуті.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — розповіли в Донецькій ОВА.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти перекидають на Луганщину сили, виведені з Херсона, і намагаються прорвати оборону українських військових.