Обстріл на Харківщині: Зруйновано будинок, є постраждалі

Російська армія ввечері завдала ракетного удару по селищу Шевченкове, є загибла та поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Ракета влучила у 2-поверховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено житловий будинок поряд. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 особи отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали», – повідомив він.



Як повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області, у будинку було частково зруйновано торцеву стіну, дах та чотири квартири.



Загалом протягом доби російські окупаційні війська обстрілювали з мінометів та артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.