Армія РФ продовжила атаки на чотирьох напрямках у Донецькій області

Російські війська продовжили обстріл центру та на півночі Донбасу. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він розповів, що на Волноваському напрямку окупанти обстрілювали Вугледар, околиці Пречистівки та Водяного, обійшлося без жертв.



«На Донецькому напрямку гучно було у Курахівській громаді. За попередньою інформацією, без постраждалих, обсяги руйнувань встановлюємо. На Горлівському напрямку росіяни знову вдарили по Бахмуту – поцілили в одну зі шкіл. Також були прильоти по околицях Торецької, Часовоярської, Соледарської громад та поблизу Сіверська», - розповіли у Донецькій ОВА.

За інформацією Кириленка, на Лисичанському напрямку під обстрілами опинилися Торська та Зарічне Лиманської громади.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти перекидають на Луганщину сили, виведені з Херсона, і намагаються прорвати оборону українських військових.