Минула доба на Донеччині виявилася відносно спокійною — поліція

Правоохоронці Донецької області зареєстрували минулої доби 6 обстрілів регіону російськими військами. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні мешканці.



Окупанти атакували міста Авдіївка, Бахмут, села Соловйове, Карлівка, Петрівка, Костянтинівка.

«Минула доба виявилася відносно спокійною. Серед цивільного населення вбитих немає, три особи отримали поранення, також було травмовано працівника поліції», — розповіли правоохоронці.

За інформацією поліцейських, у селі Петрівка Торецької громади пошкоджено приватний будинок. У місті Бахмут внаслідок артилерійських обстрілів зруйновано будівлю місцевої школи.

Усього ж за минулу добу окупантами було знищено та пошкоджено 6 цивільних об'єктів, з них 5 – житлові будинки.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 47 людей.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти перекидають на Луганщину сили, виведені з Херсона, і намагаються прорвати оборону українських військових.