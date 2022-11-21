Російські війська вдарили по Херсону, є поранені

21 листопада 2022, 12:40

Російські війська вдарили по Херсону, є поранені

Російські окупаційні війська обстріляли нещодавно звільнений від них Херсон. Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Він розповів, що армія РФ вдарила по цивільній інфраструктурі міста. Також Соболевський зазначив, що через обстріл є поранені цивільні, їм надають медичну допомогу.

19 листопада віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з деокупованих територій Херсонської та Миколаївської областей розпочинається добровільна евакуація. 

Ще за темою

Місця
Херсонська область Херсон
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:51
У Мелітопольському районі знищили базу російських окупантів
10:47
Обстріл Донецька: Частина міста без світла, загинула жінка
10:34
«ДНР»: Запасів води залишилося на 6-7 місяців
10:15
Окупанти закривають дві шахти на захопленій ними частині Луганської області
09:18
У Макіївці горіла нафтобаза внаслідок обстрілу
09:11
«ЛНР»: Двоє людей загинули, ще одна отримала поранення під час обстрілу Алчевська
23:54
Головні події в окупації 20 листопада
20:56
«ДНР» та «ЛНР» заявили про жертви обстрілів у Горлівці, Павлівці та Кремінній
18:38
У Маріуполі росіяни продають вікна, демонтовані у розбитих будинках
17:59
Окупанти звільнили «мера» Енергодару — ЗМІ
22:05
«ЛНР» заявила про жертви серед мирних жителів внаслідок обстрілу Лисичанська
14:47
У Донецьку відкрили пам'ятник командирці бойовиків «Корсі»
08:58
«ДНР» та «ЛНР» заявили про обстріли, є поранені
23:32
Пушилін заявив, що мобілізація «ДНР» тепер проходитиме в рамках указів Путіна
22:59
Головні події в окупації 18 листопада
Всі новини
12:40
Російські війська вдарили по Херсону, є поранені
12:35
Пєсков заявив, що РФ шляхом переговорів з Україною може досягти цілей «спецоперації»
12:12
Минула доба на Донеччині виявилася відносно спокійною — поліція
11:51
У Мелітопольському районі знищили базу російських окупантів
11:22
В Офісі президента заявили, що їхати з країни у зв'язку з ситуацією в енергетиці не потрібно
10:47
Обстріл Донецька: Частина міста без світла, загинула жінка
10:34
«ДНР»: Запасів води залишилося на 6-7 місяців
10:26
Армія РФ продовжила атаки на чотирьох напрямках у Донецькій області
10:15
Окупанти закривають дві шахти на захопленій ними частині Луганської області
09:59
Обстріл на Харківщині: Зруйновано будинок, є постраждалі
09:18
У Макіївці горіла нафтобаза внаслідок обстрілу
09:16
Окупанти атакували Дніпропетровську область «Градами» та артилерією
09:11
«ЛНР»: Двоє людей загинули, ще одна отримала поранення під час обстрілу Алчевська
09:00
Російські війська за добу поранили трьох мешканців Донецької області
23:54
Головні події в окупації 20 листопада
Всі новини
ВІДЕО
До Херсона прибув перший з початку повномасштабної війни поїзд з Києва
19 листопада, 11:30
У Донецьку під обстріл потрапили лікарня та школа, які розташовані поруч з «МДБ ДНР»
18 листопада, 11:46
Підсумки саміту «Великої двадцятки»: що зміниться для України, Росії та світу ►
17 листопада, 23:09

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама