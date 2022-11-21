Російські війська вдарили по Херсону, є поранені

Російські окупаційні війська обстріляли нещодавно звільнений від них Херсон. Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.



Він розповів, що армія РФ вдарила по цивільній інфраструктурі міста. Також Соболевський зазначив, що через обстріл є поранені цивільні, їм надають медичну допомогу.

19 листопада віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з деокупованих територій Херсонської та Миколаївської областей розпочинається добровільна евакуація.