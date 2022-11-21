ЗСУ поступово рухаються вперед на напрямку Сватово-Кремінна

На напрямі Сватово-Кременна ЗСУ поступово рухаються вперед. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Також він розповів про знищення українськими військовими колони техніки військ РФ у Сиротиному Сватівського району.



У нещодавно деокупованій українськими військовими Макіївці, як написав голова Луганської ОВА, залишається до 40 осіб, у Невському – близько 150 осіб.



«Деокуповані населені пункти досі обстрілюються ворогом. Макіївка зруйнована вщент, люди постійно знаходяться в підвалах. У Невському справи кращі - люди вже, навіть, почали робити деякі дрібні ремонти. Повернувся один фермер і вже налагоджує роботу свого господарства. Місцевим регулярно підвозять гумдопомогу», - розповів Сергій Гайдай.

Крім того, він повідомив, що в районі Білогорівки окупанти продовжують свої атаки, армія РФ розглядає село, за його інформацією, і як власний плацдарм для наступу, і як загрозу просування ЗСУ до Лисичанська.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти перекидають на Луганщину сили, виведені з Херсона, і намагаються прорвати оборону українських військових.