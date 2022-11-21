Внаслідок обстрілу Херсона чотири людини отримали поранення, одна загинула

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу цивільної інфраструктури Херсона загинула людина. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирила Тимошенко.



«В результаті обстрілів російськими терористами Херсона до обласної лікарні доставили 4 особи, які отримали травми. Під час госпіталізації, на жаль, 1 людина померла», - розповів він.



Крім того, внаслідок ударів окупантів по селу Антонівка постраждала жінка, яку також доправили до Херсонської обласної лікарні.



Раніше заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив про удар росармії у цивільну інфраструктуру Херсона.