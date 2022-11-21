Генштаб розповів, де російські війська ведуть оборону, а де – нападають

21 листопада 2022, 21:03

Генштаб розповів, де російські війська ведуть оборону, а де – нападають

Російські війська продовжують обстрілювати територію України та позиції ЗСУ із реактивних систем залпового вогню та артилерії. У Генеральному штабі української армії повідомили, що обстріли, зокрема, відбулися в районах населених пунктів Ветеринарне, Стріліктя, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубінка, Амбарне та Дворічна Харківської області.

Протягом доби 21 листопада російські війська завдали 1 авіаційного, 2 ракетних ударів і здійснили понад 10 обстрілів за позиціями українських військ вздовж лінії зіткнення.

Основні зусилля окупаційні війська зосередили Бахмутському на Авдіївському напрямах Донецької області.

«На Новопавлівському напрямку супротивник веде активну оборону на захоплених рубежах. Здійснює обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії об'єктів у районах 21 населеного пункту. Серед них – Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Водяне, Вугледар, Соледар, Майорськ, Мар'їнка та Первомайське Донецької області», – повідомили у Генштабі.

Також російські війська ведуть оборонні обстріли на Запорізькому, Харківському, Криворізькому та Херсонському напрямках.

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