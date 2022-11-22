СБУ прийшла з перевіркою до Києво-Печерської Лаври

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Києво-Печерської Лаври, щоб не допустити її використання як осередок «русского мира». Про це повідомляє прес-центр спецслужби.
Зазначається, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією у рамках «системної роботи СБУ щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні».
«Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик здійснення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо у місцях великого скупчення громадян», — зазначили у спецслужбі.
У СБУ уточнили, що зазначені заходи проводяться для:
Правоохоронці здійснюють огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів, здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їх причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.