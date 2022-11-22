СБУ прийшла з перевіркою до Києво-Печерської Лаври

22 листопада 2022, 09:09

СБУ прийшла з перевіркою до Києво-Печерської Лаври

Співробітники СБУ прийшли у Києво-Печерську Лавру. Фото: СБУ Співробітники СБУ прийшли у Києво-Печерську Лавру. Фото: СБУ

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Києво-Печерської Лаври, щоб не допустити її використання як осередок «русского мира». Про це повідомляє прес-центр спецслужби.

Зазначається, що ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією у рамках «системної роботи СБУ щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні».

«Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик здійснення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо у місцях великого скупчення громадян», — зазначили у спецслужбі.

У СБУ уточнили, що зазначені заходи проводяться для:

  • недопущення використання Лаври як осередку «русского мира»;
  • перевірки даних про використання приміщень УПЦ для приховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
  • убезпечення населення від провокацій та терористичних актів.

Правоохоронці здійснюють огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів, здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їх причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

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