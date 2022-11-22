В ОП розповіли скільки мирних жителів за добу вбила армія РФ

Минулої доби внаслідок збройної агресії РФ загинули вісім мирних жителів у трьох областях України. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.



З посиланням на дані ОВА він розповів, що четверо людей убили війська РФ на Донеччині, одна людина підірвалася на міні на Харківщині, а на Херсонщині загинули троє людей.

Раніше радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що через окупований Маріуполь у супроводі літака проїхала колона російських танків, КамАЗів із боєкомплектами та живою силою, а також кілька БТР росіян вирушила у бік Запорізької області, яка теж захоплена, але частково.