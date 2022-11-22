Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона є загиблий

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона загинула людина. Також у місті є пошкодження. Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на начальницю міської військової адміністрації Галину Лугову.



«Сталося це о 12:01, снаряд влучив у магістральний газопровід. У нас є, на жаль, один загиблий. Але місто продовжують обстрілювати навіть зараз», – сказала вона.



За даними «Суспільного», у місті пролунало вже понад 10 вибухів.



Вчора росіяни обстріляли громадянську інфраструктуру Херсона, внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.