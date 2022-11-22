Скільки багатоквартирних та приватних будинків пошкоджено у Маріуполі, повідомили у міськраді

Російські окупанти продовжують руйнувати будинки мешканців Маріуполя. Про це повідомляє Маріупольська міськрада.



«Під знищенням — понад 50 тисяч квартир. У Маріуполі від обстрілів росіян постраждали 2257 багатоквартирних будинків. Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок, а це 1356 будинків. Понад 38 тисяч приватних будинків мають різні пошкодження, з них понад 11 тисяч зруйновано більш ніж на 40% або знищено», — поінформували у міськраді.



Там додали, що окупанти лише обіцяють, що за два роки забезпечать частину маріупольців житлом. Тим часом швидко зносять будинки, стираючи всі сліди злочинів.



«Була у вас власність у Маріуполі — тепер немає. Житло отримують "свої" та російські гастролери. А звичайні жителі міста залишаються мерзнути у квартирах без вікон та опалення», — наголосили у міськраді.

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