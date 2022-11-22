Помер Герой України Юрій Шухевич

Помер Юрій Шухевич – Герой України, екс-політв'язень та син командувача УПА Романа Шухевича. Про це з посиланням на слова дружини Юрія Шухевича Наталі повідомляє львівське агентство NTA.



Зазначається, що останні хвилини життя українець провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.

Юрій Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Обзорів (тоді це була територія Польщі, нині – Радехівський район Львівської області). 28 років він провів у в'язницях та таборах СРСР. У 1990–1994 рр. був організатором та головою УНА-УНСО, а в серпні 2006 року на той момент президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України.



