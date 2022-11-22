Херсон під обстрілом: Відомо про трьох загиблих та двох постраждалих

Херсон знову потрапив під обстріл з боку російських окупантів. Про це повідомила начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова.



«Ми чуємо вибухи. Окупанти не припиняють обстріл нашого міста-героя Херсона. Сьогодні це відбувається без перерви», — зазначила вона.



За словами Лугової, відомо про влучення в 11 точок у місті.



«Через обстріли пошкоджено багато будинків приватного сектору, після "прильоту" сталися дві пожежі. Було також влучення у магістральний газопровід. На жаль, троє людей загинули, одна постраждала, одна зараз перебуває під завалами», — розповіла начальниця міської військової адміністрації.



Раніше Лугова повідомляла, що через сьогоднішній обстріл Херсона загинула людина.