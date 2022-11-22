В Україні вже деокуповано майже дві тисячі населених пунктів – Офіс президента

22 листопада 2022, 18:55

В Україні вже деокуповано майже дві тисячі населених пунктів – Офіс президента

На сьогоднішній день в Україні деокуповано 1886 населених пунктів. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Станом на сьогоднішній день вже деокуповано 1886 населених пунктів. Робота гуманітарних штабів розпочато на території 1620 деокупованих населених пунктів», - сказав він.

Тимошенко поінформував, що продовжується поновлення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування.

Так, медичні установи відновили роботу у 965 населених пунктах, соціальні служби – у майже 1300, навчальні заклади – у 1065, фінансові послуги відновлено у 1206 населених пунктах.

За інформацією заступника керівника ОП, у 1303 деокупованих населених пунктах відновлено газопостачання, електроенергією забезпечено 1340 населених пунктів, а водопостачання та водовідведення відновлено у 1432 населених пунктах.

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