Росія має ресурс для 3-4 масованих ракетних ударів — РНБО

У Росії ще «надто багато» ракет С-300. Про це в ефірі «Радіо свобода» заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.



«У нас є достеменна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння. Є розуміння, скільки залишилося: певних ракет залишилося менш як 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ — це ракети С-300. Їх забагато. Ними зараз і жбурляють у Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх багато», — зазначив Данілов.



За його словами, в Україні знають і скільки у РФ високоточних ракет.



«Якби все було добре, вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами», — сказав секретар РНБО.



Також Данілов повідомив, що Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка відбулася 15 листопада.



«Той напад, який був 15 листопада, був одним із найпотужніших. Якщо йдеться про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть зробити ще такі обстріли», — уточнив секретар РНБО.

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