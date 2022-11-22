Головні події в окупації 22 листопада

Деокупація



В Україні деокуповано 1886 населених пунктів, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.



Для повної деокупації Миколаївської області залишилося звільнити три села на Кінбурнській косі.



Права людини



Російські окупанти продовжують утримувати в заручниках 219 мирних жителів Запорізької області, зокрема шістьох неповнолітніх, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



Бойові дії



Внаслідок обстрілу Кіровського району Донецька отримали поранення двоє мирних жителів, пошкоджений будинок, ще одна людина постраждала у Горлівці.



Житель Золотого підірвався на міні «Пелюстка». Постраждалого госпіталізували з діагнозом травматична ампутація нижньої лівої кінцівки, заявили у групуванні "ЛНР".



За даними Генштабу Збройних сил України, до окупованого Дебальцевого Донецької області перемістили найманців ПВК «Вагнер».

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