Кількість мешканців у Словʼянську збільшується — Лях

До Слов'янська на зиму повертаються люди, хоча лінія фронту знаходиться за 50 кілометрів від міста. Про це розповів мер Слов'янська Вадим Лях, наголосивши, що місто вже місяць не обстрілюється російськими військами.



«Кількість людей зростає щодня. Якщо мінімальна кількість людей під час бойових дій була десь 20 тисяч, а загалом у місті проживало 100 тисяч осіб, то зараз вже 40 тисяч є, і ще буде більше. 50% мешканців все ж таки повернеться на зиму до Слов'янська», — зазначив мер.



Також Вадим Лях повідомив, що сьогодні уночі у Слов'янську випав перший сніг.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що російські сили вночі вели обстріли на ділянках фронту від Курахівської до Лиманської громади.



