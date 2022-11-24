До шести людей зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Вишгороду

Наслідки ракетного удару по Вишгороду. Фото: Андрій Нєбитов

Число загиблих внаслідок вчорашньої ракетної атаки Росії Вишгорода на Київщині збільшилося до шести осіб. Про це повідомив начальник поліції у Київській області Андрій Нєбитов.



«Шість загиблих, 30 постраждалих, розбиті багатоповерхівки, зламані долі. Місто Вишгород з’явилося на 200 років раніше Москви і, незважаючи ні на що, процвітатиме, коли її вже не буде, бо тут живуть непохитні українці, яких ракетами не залякати. Разом переможемо», — написав Нєбитов.



Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки Росії 23 листопада під обстріл потрапив житловий квартал у Вишгороді. Пошкоджено чотири будинки та навчальний заклад.