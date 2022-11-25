Вночі армія Росії атакувала низку районів Харківської області

Російські окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського районів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ударили артилерією по Вовчанську, пошкоджено житловий будинок. Госпіталізований із пораненням чоловік 66 років. Вночі та зранку росіяни завдали ударів ракетами С-300 по Куп’янську. Є влучання на території дитячого садка та медичної установи. Попередньо - без постраждалих», - написав він.

Крім того, голова Харківської ОВА розповів, що у Вовчанську 69-річний чоловік вибухнув на міні і був госпіталізований з осколковими пораненнями.

Також Синегубов повідомив, що усі споживачі Харкова вже зі світлом.



«По області залишаються частково без електрики близько 100 тисяч споживачів: частина жителів Ізюмської, Куп‘янської, Борівської громад, а також частина Зміївської, Балаклійської і Шевченківської. Їх енергетики планують заживити протягом дня. Процес відновлення триває, на зараз по області та Харкову введені графіки з можливим збільшенням часу відключень для стабілізації системи», - зазначив він.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти вночі обстріляли Очаківську громаду, одна людина отримала контузію.