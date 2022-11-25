У Херсонській області 54 людей поранено, ще 10 – загинули через обстріл РФ

Херсон. Фото: Telegram

Минулої доби, 24 листопада, військові РФ обстрілювали Херсонську область, постраждали 54 людини, 10 загинули. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



Так, російські окупанти обстріляли територію Херсонської області 49 разів.



У Херсоні під обстрілами артилерії опинилися житлові квартали мікрорайонів Таврійське та Житлоселище. Влучання – у приватні та багатоквартирні будинки, а також суднобудівного заводу, будівлі на території школи, газових труб.



Крім того, противник завдав обстрілів по населених пунктах Зеленівка, Чорнобаївка та Степанівка.

Також російські окупанти обстріляли Берислав, де зашкодили приватні будинки.



У Telegram місцеві жителі публікують фото, як Херсон виглядає після обстрілу.