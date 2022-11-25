Головні події в окупації 25 листопада

Суспільство
У Маріуполі окупанти збираються розселити містян, які втратили житло внаслідок бойових дій, у «безхозні» будинки та квартири.
Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив про черговий обмін полоненими. За його словами, обмін між Росією та Україною відбувся за формулою «9 на 9».
У Маріуполі в районі будівлі «адміністрації» міста на вулиці Громовій вибухнуло авто. Загинула одна людина.
За даними Міжнародної комісії з зниклих безвісти (ICMP), під час війни в Україні зникли безвісти понад 15 000 осіб. Однак реальні цифри можуть бути вищими.
У Луганську розпочали встановлення головної новорічної ялинки на Театральній площі.
Бойові дії
З початку призову в РФ у зоні бойових дій в Україні загинули щонайменше 290 мобілізованих росіян, ще 35 померли на території Росії, не діставшись фронту, з'ясували журналісти «Російської служби ВВС».
Російські війська додатково зміцнюють оборонні рубежі вздовж ділянки автодороги Каховка – Мелітополь. Місто Мелітополь Запорізької області – ключ до Криму, єдиний сухопутний коридор на острові. І все залежить від того, хто ним володіє. Яка зараз ситуація у місті?
Кіровський район Донецька вдень потрапив під обстріл. Загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення.
Новини Донбасу у відеоформаті:
Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.
Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.