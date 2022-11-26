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Кириленко розповів деталі про обстріли у Донецькій області

26 листопада 2022, 11:28

Кириленко розповів деталі про обстріли у Донецькій області

Краматорськ. Фото: ОВА Краматорськ. Фото: ОВА

На Донеччині російські сили продовжують обстріли, є руйнування. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«На Волноваському напрямку — періодичні артобстріли Вугледара та околиць міста. Один будинок пошкоджено. На Донецькому напрямку обійшлося без жертв, але є руйнування. Через ранкові обстріли у Курахівці пошкоджено високовольтну мережу, а в Авдіївці — житловий будинок», — зазначив Кириленко.

За його словами, на Горлівському напрямку ніч пройшла відносно спокійно, були лише поодинокі обстріли Соледарської громади: у Благодатному пошкоджено будинок, у Парасковіївці та Бахмутському — без руйнувань та постраждалих.

«На Лисичанському напрямку тривають обстріли Торського та Зарічного у Лиманській громаді: за попередню добу тут зафіксовано понад 70 "прильотів". Число постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо», — поінформував очільник області.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил поранено чотирьох мирних жителів .

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