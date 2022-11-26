Російські сили завдали 12 ударів по Донеччині, є поранені

Донецька область. Фото: поліції

Російські сили за добу завдали 12 ударів по Донеччині. Є поранені серед цивільних. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Донецькій області.



«За добу під обстрілом було вісім населених пунктів. Метою росіян стали житлові будинки», — зазначили у поліції.



Там уточнили, що окупанти вели вогонь із ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерії, танків по Краматорську, Авдіївці, Бахмуту, Часів Яру, Великій Новосілці, Очеретино, Північному, Карлівці. Зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об'єктів: вісім житлових будинків, санепідемстанцію, нежитлові споруди.



«Зафіксовано два ракетні удари із ЗРК "С-300" по Краматорську. Російські снаряди поцілили в багатоквартирні будинки та інфраструктуру, поранено цивільну особу. З артилерії російські військові обстріляли Бахмут, є травмовані. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України», — повідомили у відомстві.

Дивіться також:



