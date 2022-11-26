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В Офісі генпрокурора розповіли про жертв авіаудару по Часів Яру

26 листопада 2022, 18:57

В Офісі генпрокурора розповіли про жертв авіаудару по Часів Яру

Внаслідок авіаудару, який завдали російські окупанти по Часів Яру на Донеччині, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

«За даними слідства, 26 листопада 2022 року збройні сили РФ завдали авіаудару по житловій багатоповерховій будівлі в місті Часів Яр. Внаслідок ворожої атаки зруйновано під'їзд із першого по п'ятий поверх — одна людина загинула, ще двоє отримали поранення», — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що на місці події працюють відповідні служби, продовжуються роботи з розчищення завалів. Кількість постраждалих та масштаб руйнувань встановлюється.

У зв'язку з ударом по місту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив , що російські окупанти завдали авіаудару по Часів Яру, троє людей отримали поранення.

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