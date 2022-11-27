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Зеленський: Терористи готують нові удари по Україні

27 листопада 2022, 22:19

Зеленський: Терористи готують нові удари по Україні

Росія готує нові удари, і Україна готується до них з огляду на різні сценарії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю.

«Ми розуміємо, що терористи готують нові удари, ми це точно знаємо, і поки у них є ракети — вони не заспокояться, на жаль. Але наша здатність допомагати один одному і піклуватися про тих, кому найскладніше — про людей похилого віку, про сім'ї з дітьми, про тих, у кого війна забрала і будинок, і рідних, наша взаємодопомога є одним із елементів захисту від терору і нашою силою», — сказав президент.

Він зазначив, що новий тиждень може бути таким же складним, як і той, що минає.

«Наші сили оборони готуються. Вся держава готується. Усі сценарії опрацьовуємо, зокрема з партнерами. І має бути готова наша з вами єдність. Тому, будь ласка, не залишайте без допомоги тих, кому можете допомогти. Будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги. Всі разом і допомагаючи один одному — ми пройдемо і на цей виклик війни: цю зиму, цю спробу Росії використати холод проти людей», — сказав Зеленський.

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