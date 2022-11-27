Зеленський: У більшості областей вже лише стабілізаційні відключення електроенергії

У більшості регіонів України станом на сьогодні, 27 листопада, вже діють лише стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні.



Він зазначив, що після останнього масованого удару РФ минулої середи день у день фахівці відновлювали генерацію та постачання електрики.



«Станом на сьогоднішній день у більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки відключень. Ситуація енергетиками контролюється», — наголосив президент України.



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